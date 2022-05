Promenade en voitures de rêve

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 18:00:00
5 € pour faire un tour dans un voiture de prestige ou d'exception. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par le Rotary Sélestat Centre Alsace.
Promenades en voitures de collection sur le parking des Tanzmatten
+33 6 07 80 02 60

