Promenade en train à vapeur et vélo – Balade à vélo accompagnée Village-Neuf, 14 août 2022, Village-Neuf.

2022-08-14 – 2022-08-14

Village-Neuf 68128

Votre guide Patrice, vous propose une balade à vélo originale à la demi-journée à travers la vallée allemande de la Kander dans le Markgräflerland voisin, combinant train touristique à vapeur et vélo. On embarque avec les vélos dans le train pour un aller simple, on pique-nique à Kandern et retour en Alsace à vélo ! Attention : Les vélos à assistance électrique ne pourront pas être embarqués dans le train. Participation minimum de 5 personnes.

