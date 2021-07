Promenade en mer dans la rade de Cherbourg Rolex Fastnet Race 2021 Cherbourg-en-Cotentin, 11 août 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Promenade en mer dans la rade de Cherbourg Rolex Fastnet Race 2021 2021-08-11 – 2021-08-12 Quai Lawton Collins Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Embarquez à bord de l’Adèle, à l’occasion de la Rolex Fasnet Race !

Une façon privilégiée d’accueillir les participants à la course, en naviguant à leurs côtés tout en parcourant la plus grand rade artificielle d’Europe.

Le mercredi 11 août et le jeudi 12 août : 9h, 11h, 13h, 15h.

Durée : environ 2 heures, embarquement et débarquement inclus.

Réservation fortement conseillée.

Pass sanitaire non obligatoire.

Les horaires d’arrivée des bateaux participants à la course dépendent des conditions de navigation. Aussi, l’accompagnement de ces derniers lors de la promenade à bord de l’Adèle n’est pas assuré.

+33 6 61 14 03 32

dernière mise à jour : 2021-07-22 par