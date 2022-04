Promenade en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Promenade en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux, 30 mai 2022, Saint-Valery-en-Caux. Promenade en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux

2022-05-30 13:00:00 – 2022-05-30 14:00:00

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux Le bateau Eros vous propose une promenade en mer d’une heure au départ de Saint Valery en Caux, pour découvrir la Côte d’Albâtre.

2 départs : 11h00 /13h00. Sur réservation conseillée.

Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.

Les horaires peuvent évoluer selon les conditions météo et les réservations.

