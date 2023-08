LES OISEAUX DE LA BAIE DE CANCHE, L’ÉLÉGANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE Promenade en corniche du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage, 15 septembre 2023, Le Touquet-Paris-Plage.

LES OISEAUX DE LA BAIE DE CANCHE, L’ÉLÉGANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE 15 – 17 septembre Promenade en corniche du Touquet-Paris-Plage Accès libre

C’est au cœur du Parc naturel de la Baie de Canche, que de nombreuses espèces d’oiseaux viennent s’y nourrir, y dormir, faire une halte reposante avant de poursuivre leur migration, et pour certains y nicher. L’illustrateur Laurent Zagni dépeint le comportement de ces oiseaux emblématiques dans une exposition à la fois réaliste et pleine d’humour, et nous invite à mieux connaître la biodiversité qui nous entoure. Une exposition à découvrir sans plus attendre.

Promenade en corniche du Touquet-Paris-Plage Route en corniche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

© pôle Patrimoine & Nature du Touquet-Paris-Plage, dessin de Laurent ZAGNI