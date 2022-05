Promenade en calèche et visite de la ferme de la Saâne Saint-Denis-d’Aclon Saint-Denis-d'Aclon Catégories d’évènement: Saint-Denis-d'Aclon

Seine-Maritime

Promenade en calèche et visite de la ferme de la Saâne Saint-Denis-d’Aclon, 20 juillet 2022, Saint-Denis-d'Aclon. Promenade en calèche et visite de la ferme de la Saâne Ferme de la Saâne 433 Rue du saule Saint-Denis-d’Aclon

2022-07-20 10:45:00 10:45:00 – 2022-07-20 Ferme de la Saâne 433 Rue du saule

Saint-Denis-d’Aclon Seine-Maritime Saint-Denis-d’Aclon Partez en famille pour une balade au rythme des percherons à bord d’une calèche puis découvrez la ferme pédagogique de la Saâne, ses animaux, et ses outils agricoles à l’ancienne ! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Partez en famille pour une balade au rythme des percherons à bord d’une calèche puis découvrez la ferme pédagogique de la Saâne, ses animaux, et ses outils agricoles à l’ancienne ! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect… +33 2 35 34 13 26 http://www.fermedelasaane.com/ Partez en famille pour une balade au rythme des percherons à bord d’une calèche puis découvrez la ferme pédagogique de la Saâne, ses animaux, et ses outils agricoles à l’ancienne ! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Ferme de la Saâne 433 Rue du saule Saint-Denis-d’Aclon

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis-d'Aclon, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Denis-d'Aclon Adresse Ferme de la Saâne 433 Rue du saule Ville Saint-Denis-d'Aclon lieuville Ferme de la Saâne 433 Rue du saule Saint-Denis-d'Aclon Departement Seine-Maritime

Promenade en calèche et visite de la ferme de la Saâne Saint-Denis-d’Aclon 2022-07-20 was last modified: by Promenade en calèche et visite de la ferme de la Saâne Saint-Denis-d’Aclon Saint-Denis-d'Aclon 20 juillet 2022 Saint-Denis-d'Aclon seine-maritime

Saint-Denis-d'Aclon Seine-Maritime