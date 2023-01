Promenade en bateau traditionnel de Loire Decize, 1 juillet 2023, Decize Decize.

Promenade en bateau traditionnel de Loire

Embarquement : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme Decize Nièvre

2023-07-01 – 2023-08-30

5 EUR Du 17ème au 19ème siècle, la Loire était la principale voie commerciale pour le transport des hommes et des marchandises (bois, charbon, vin, sel etc.).

En famille ou entre amis, l’association les Ligéries propose des promenades avec passage d’une écluse, pour une visite originale de Decize entre Loire et canaux. Quoi de plus agréable que de se laisser glisser sur l’eau et de s’évader durant environ une heure.

Les mercredis et samedis à 10h00 – 14h30 et 16h00 sur réservation

Capacité : 10 personnes

Gilets de sauvetage obligatoires (fournis)

Le lieu d’embarquement est indiqué au moment de la réservation

tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://www.sud-nivernais.fr/

dernière mise à jour : 2023-01-25