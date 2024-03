Promenade en barque sur la Conie Donnemain-Saint-Mamès, dimanche 28 juillet 2024.

Promenade en barque sur la Conie Donnemain-Saint-Mamès Eure-et-Loir

A deux pas de Châteaudun, Sébastien vous propose de venir découvrir les richesses naturelles de la Conie et ses marais. Au cours de cette promenade, vous irez à la rencontre des habitants de cette petite rivière surprenante par ses eaux claires et son caractère bucolique.

Véritable dépaysement, venez profiter de cette oasis de verdure. Calme et sérénité règneront tout au long de cette sortie au cœur d’une nature sauvage et préservée.

Site classé NATURA 2000 et géré par le conservatoire des espaces naturels, le site des marais de Donnemain accueille de nombreuses espèces remarquables inféodées à la roselière comme la Rousserolle effarvatte au chant surprenant. Busard, Cygne, Canard, Foulque, Coucou, Pic, Héron, Ragondin, Libellules et autres ne seront pas en reste et sauront vous émerveiller si vous y prêtez attention.

Rendez-vous au lavoir de Dheury (commune de Donnemain-Saint-Mamès) entre 9h00 et 19h00.

Sur réservation au moins 24 heures avant la sortie.

Forfait 1h mais autres durées possibles.

4 passagers max. .

Début : 2024-07-28 09:00:00

fin : 2024-07-28 19:00:00

Instant Pêche & Nature 28

Donnemain-Saint-Mamès 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire instantpecheetnature28@gmail.com

