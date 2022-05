Promenade en attelage au Haras du Pin

Promenade en attelage au Haras du Pin, 10 avril 2022, . Promenade en attelage au Haras du Pin

2022-04-10 14:15:00 14:15:00 – 2022-11-06 16:30:00 16:30:00 La promenade en attelage, pour une découverte du domaine en compagnie de deux magnifiques chevaux de trait normands. Le meneur se charge d’expliquer le circuit et l’agrémente de quelques anecdotes.

