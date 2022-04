Promenade écocitoyenne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Promenade écocitoyenne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 13 avril 2022, Bordeaux. Promenade écocitoyenne

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, le mercredi 13 avril à 18:00

18h : Promenade écocitoyenne en vélo à la découverte des projets cofinancés par l’Union européenne. Venez en vélo ou louez-en un à la station Vcub place Jean Jaurès. Inscription obligatoire à [meba.concours@gmail.com](mailto:meba.concours@gmail.com)

Gratuit, Inscription obligatoire à meba.concours@gmail.com

Promenade à vélo pour découvrir les projets cofinancés par l’Union Européenne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T18:00:00 2022-04-13T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Adresse 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Departement Gironde

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Promenade écocitoyenne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 2022-04-13 was last modified: by Promenade écocitoyenne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine 13 avril 2022 bordeaux Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux

Bordeaux Gironde