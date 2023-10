LE SEUL ANIMAL ICI, C’EST MOI Promenade du Québec Montréal, 19 mars 2024, Montréal.

Montréal,Aude

El kote arrive avec sa valise et tout s’enchaine… jonglage, acrobaties, provocations et humour.

Un chien, une grenouille et une poule sont les personnages de cette petite histoire ou le seul animal présent est leur propriétaire!

Et c’est l’improvisation qui permet à l’artiste de construire le spectacle à partir des situations qu’il vit avec son public, appelé lui-même à y prendre une part active..

2024-03-19 18:30:00 fin : 2024-03-19 . EUR.

Promenade du Québec

Montréal 11290 Aude Occitanie



El kote arrives with his suitcase, and everything comes together… juggling, acrobatics, provocation and humor.

A dog, a frog and a hen are the characters in this little story, where the only animal present is their owner!

And it’s improvisation that allows the artist to build the show from the situations he experiences with his audience, who are themselves called upon to take an active part.

El kote llega con su maleta, y todo son malabares, acrobacias, provocación y humor.

Un perro, una rana y una gallina son los personajes de esta pequeña historia en la que el único animal presente es ¡su dueño!

Y es la improvisación la que permite al artista construir el espectáculo a partir de las situaciones que vive con su público, llamado él mismo a participar activamente.

El kote kommt mit seinem Koffer an und alles nimmt seinen Lauf… Jonglage, Akrobatik, Provokationen und Humor.

Ein Hund, ein Frosch und ein Huhn sind die Figuren dieser kleinen Geschichte, in der das einzige Tier ihr Besitzer ist

Die Improvisation ermöglicht es dem Künstler, das Stück aus den Situationen zu bauen, die er mit seinem Publikum erlebt, das selbst dazu aufgerufen ist, aktiv daran teilzunehmen.

