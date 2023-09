DER LAUF Promenade du Québec Montréal, 10 décembre 2023, Montréal.

Montréal,Aude

Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, cinq petites pièces de jonglerie en forme de jeux absurbes.

A partir de 8 ans – Durée 55 min

[ AVEC ]

CREATION ET INTERPRETATIONS Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien et Julien Lanaud (ou Juliette Defosse ou Paul Roussier)

OEIL EXTERIEUR Eric Longequel et Bram Dobbelaere pour le bonneteau

CREATION LUMIERE Julien Lanaud

DIRECTRICE DE PRODUCTION Anne-Agathe Prin

Spectacle accueilli avec le Département de l’Aude et la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, dans le cadre du festival TEMPS DE CIRQUE dans l’Aude

Soutenu par l’Oreille du Hibou.

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Promenade du Québec

Montréal 11290 Aude Occitanie



In a dark, intimate atmosphere, halfway between David Lynch and Intervilles, five short juggling pieces in the form of absurd games.

Ages 8 and up – Running time 55 min

[ WITH ]

CREATION AND INTERPRETATIONS Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien and Julien Lanaud (or Juliette Defosse or Paul Roussier)

EXTERNAL OEIL Eric Longequel and Bram Dobbelaere for the bonneteau

LIGHT CREATION Julien Lanaud

PRODUCTION MANAGER Anne-Agathe Prin

Hosted by the Département de l’Aude and La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, as part of the TEMPS DE CIRQUE festival in Aude

Supported by l’Oreille du Hibou

En un ambiente oscuro e íntimo, a medio camino entre David Lynch e Intervilles, cinco piezas cortas de malabarismo en forma de juegos absurdos.

A partir de 8 años – Duración 55 min

[CON]

CREACIÓN E INTERPRETACIONES Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien y Julien Lanaud (o Juliette Defosse o Paul Roussier)

ÓLEO EXTERIOR Eric Longequel y Bram Dobbelaere para el bonneteau

CREACIÓN DE LUZ Julien Lanaud

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Anne-Agathe Prin

Acogido por el Département de l’Aude y La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, en el marco del festival TEMPS DE CIRQUE de la región de Aude

Con el apoyo de l’Oreille du Hibou

In einer düsteren und intimen Atmosphäre, zwischen David Lynch und Intervilles, werden fünf kleine Jonglierstücke in Form von absurden Spielen aufgeführt.

Ab 8 Jahren – Dauer 55 Min

[MIT ]

KREATION UND INTERPRETATION Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien und Julien Lanaud (oder Juliette Defosse oder Paul Roussier)

AUSSENAUGEN Eric Longequel und Bram Dobbelaere für das Bateteau

LICHTKREATION Julien Lanaud

PRODUKTIONSLEITERIN Anne-Agathe Prin

Die Aufführung wurde mit dem Département de l’Aude und La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, im Rahmen des Festivals TEMPS DE CIRQUE dans l’Aude ausgerichtet

Unterstützt von L’Oreille du Hibou

