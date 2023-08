FORUM DES ASSOCIATIONS PROMENADE DU PRÉAU Rieux-Volvestre, 10 septembre 2023, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

C’est la rentrée : Venez participer au Forum des associations de Rieux-Volvestre !.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 13:00:00. .

PROMENADE DU PRÉAU Promenade du Préau

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



It’s back to school time: come and take part in the Rieux-Volvestre Associations Forum!

Es la vuelta al cole: ¡participa en el Foro de Asociaciones de Rieux-Volvestre!

Es ist wieder soweit: Nehmen Sie am Forum der Vereine in Rieux-Volvestre teil!

