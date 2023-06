Concert avec Valentin et Kloey Promenade du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Concert avec Valentin et Kloey Promenade du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 26 juillet 2023, Le pouliguen. Concert avec Valentin et Kloey Mercredi 26 juillet, 21h00 Promenade du Pouliguen 44510 Le pouliguen Kloey Tardi, jeune artiste de folk française engagée et Valentin Vierling, l’étoile montante de la pop française se produiront en duo guitares/voix et interpréteront des morceaux de variété française.

Gratuit. Promenade du Pouliguen 44510 Le pouliguen

2023-07-26T21:00:00+02:00 – 2023-07-27T07:00:00+02:00

