Vos fêtes de fin d’année avec L’opéra de la mer Promenade du port 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 31 décembre 2023, Le pouliguen.

Vos fêtes de fin d’année avec L’opéra de la mer Dimanche 31 décembre, 09h00 Promenade du port 44510 Le pouliguen Menu adulte: 75

Venez découvrir votre menu de fêtes, concocté spécialement pour la Saint-Sylvestre par l’Opéra de la mer.

Promenade du port 44510 Le pouliguen Promenade du port 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 31 03 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.operadelamer.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vos-fetes-de-fin-d-annee-avec-l-opera-de-la-mer-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

LOISIRS Y|OPERADELAMER|VOSFETEDEFINDANNEAVECLOPERADEL