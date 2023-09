Caprices de Villes : voir le jour, toucher la nuit. Promenade du Plat Gousset Granville, 15 septembre 2023, Granville.

Comme un éclat une dizaine d’artistes et de plasticiens granvillais donnent leur vision d’une ville ici et ailleurs à travers la réalisation de peintures, sculptures et photographies…

Alicia Dubois, Agnèsh, Chabert 4, Etienne Diobiecki, François Bihorel, Lisette, Nathalie Lemeilleur, Natalie Mei, Nicolas Labarette, Manuel Barbeito, Philippe Pimor, Robert Le Briez, Super Nature, Ugo Caron, Ute Hoffmann.

2023-09-15T16:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

Benoit Croisy. coll. ville de Granville