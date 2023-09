FESTIVAL S.E.V.E Promenade du Peyrou Montpellier, 13 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La 5ème édition du Festival Scène d’Expression Végétale Ephémère |S|E|V|E| se tient pour la première fois sur la Promenade du Peyrou, les 13, 14 et 15 octobre 2023 de 10h à 18h..

2023-10-13 10:00:00 fin : 2023-10-13 18:00:00. .

Promenade du Peyrou

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The 5th edition of the Festival Scène d?Expression Végétale Ephémère |S|E|V|E| will be held for the first time on the Promenade du Peyrou, on October 13, 14 and 15, 2023 from 10am to 6pm.

La 5ª edición del Festival Scène d’Expression Végétale Ephémère |S|E|V|E| se celebrará por primera vez en el Paseo del Peyrou, los días 13, 14 y 15 de octubre de 2023 de 10:00 a 18:00 horas.

Ausgabe des Festivals Scène d’Expression Végétale Ephémère |S|E|V|E| findet zum ersten Mal auf der Promenade du Peyrou statt, und zwar am 13., 14. und 15. Oktober 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT MONTPELLIER