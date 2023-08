L’ESPLANADE MÉDIÉVALE Promenade du Peyrou Montpellier, 3 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Grâce au soutien de la ville de Montpellier, Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents vous convient, pour la 6ème année consécutive, à les rejoindre pour une journée médiévale sur la Promenade du Peyrou à Montpellier..

2023-09-03 10:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Promenade du Peyrou

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Thanks to the support of the city of Montpellier, Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents invite you, for the 6th year running, to join them for a medieval day on the Promenade du Peyrou in Montpellier.

Gracias al apoyo de la ciudad de Montpellier, Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents le invitan, por 6º año consecutivo, a pasar con ellos una jornada medieval en el Paseo del Peyrou de Montpellier.

Dank der Unterstützung der Stadt Montpellier laden die Ritter des Ordens der 4 Winde Sie bereits zum sechsten Mal in Folge ein, sich ihnen anzuschließen und einen mittelalterlichen Tag auf der Promenade du Peyrou in Montpellier zu verbringen.

