Visite guidée de la place royale du Peyrou Promenade du Peyrou Montpellier, 17 septembre 2023, Montpellier.

Visite guidée de la place royale du Peyrou Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30, 17h00 Promenade du Peyrou Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h.

La promenade du Peyrou, également appelée place royale du Peyrou, est construite hors de l’enceinte médiévale du centre historique, et offre un ensemble monumental de près de 5 ha, classé au titre des Monuments historiques. Composé de plusieurs œuvres architecturales, ce lieu emblématique, érigé au cours des XVIIe et XVIIIe siècles par des architectes de renom, est connu pour son belvédère offrant des vues sur les Cévennes et sur la mer.

Promenade du Peyrou Rue la Blottière, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie Rendez-vous devant le corps de garde nord, rue de la Blottière.

