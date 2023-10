Les vacances sportives : Biathlon/Tir à l’arc à la Station Sports Nature Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille, 3 novembre 2023, Marcillac-la-Croisille.

Marcillac-la-Croisille,Corrèze

Course d’orientation + tir l’arc.

À 14h à la Station Sports Nature.

8€/personne. À partir de 8 ans.

Renseignements et inscriptions : 05 55 27 84 27..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Promenade du Lac

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Orienteering + archery.

2pm at Station Sports Nature.

8/person. Ages 8 and up.

Information and registration: 05 55 27 84 27.

Orientación + tiro con arco.

A las 14.00 h en la Estación Deportiva Nature.

8 ¤/persona. Para niños a partir de 8 años.

Información y reservas: 05 55 27 84 27.

Orientierungslauf + Bogenschießen.

Um 14 Uhr in der Station Sports Nature.

8?/Person. Ab 8 Jahren.

Informationen und Anmeldungen: 05 55 27 84 27.

