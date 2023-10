Les vacances sportives : Randonnée VTT à la Station Sports Nature Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille, 31 octobre 2023, Marcillac-la-Croisille.

Marcillac-la-Croisille,Corrèze

Randonnée VTT. À partir de 9 ans.

À 14h à la Station Sports Nature.

8€/personne.

Renseignements et inscriptions : 05 55 27 84 27.

Promenade du Lac

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mountain biking. Ages 9 and up.

2pm at Station Sports Nature.

8/person.

Information and registration: 05 55 27 84 27

Bicicleta de montaña. A partir de 9 años.

A las 14 h en la Estación de Deportes Nature.

8/persona.

Información y reservas: 05 55 27 84 27

Wanderung mit dem Mountainbike. Ab 9 Jahren.

Um 14 Uhr an der Station Sports Nature.

8?/Person.

Informationen und Anmeldungen: 05 55 27 84 27

