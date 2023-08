Concert D’JAM TRIBU Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue, 9 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Africajarc en partenariat avec l’Ajar organisent le concert D’JAM TRIBU !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Promenade du Guiraudet

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Africajarc in partnership with Ajar organize the concert D’JAM TRIBU!

Africajarc, en colaboración con Ajar, organiza el concierto D’JAM TRIBU

Africajarc in Partnerschaft mit Ajar organisieren das Konzert D’JAM TRIBU!

Mise à jour le 2023-08-23 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME