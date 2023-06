Marché gourmand de la place Saint-Jean Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue, 9 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Venez passez un moment convivial façon guinguette aux marchés dominicaux nocturnes de l’été en fêtes !.

2023-07-09 à ; fin : 2023-08-27 . .

Promenade du Guiraudet

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Come and enjoy the guinguette atmosphere at the Sunday evening markets of the Summer Festivities!

¡Ven a disfrutar del ambiente guinguette en los mercados nocturnos de los domingos este verano!

Verbringen Sie einen geselligen Moment im Stil einer Guinguette auf den nächtlichen Sonntagsmärkten von l’été en fêtes!

Mise à jour le 2023-05-31 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME