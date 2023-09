TRIATHLON EXTREMEMAN Promenade du Front de Mer Narbonne, 23 septembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Organisée par l’association Altriman triathlon club, cette compétition réunit les meilleurs athlètes mondiaux.

Au programme, 3 distances le dimanche (Half, Médium, Short), un cross format S le samedi et une nouveauté : le relais (400 mètres de natation, 10 km de vélo (VTT, Gravel, VTC) et 4 km de course à pied)..

Promenade du Front de Mer

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Organized by the Altriman triathlon club, this competition brings together the world?s best athletes.

On the program: 3 distances on Sunday (Half, Medium, Short), an S format cross-country race on Saturday and a new feature: the relay (400 m swim, 10 km bike (MTB, Gravel, VTC) and 4 km run).

Organizada por el Club de Triatlón Altriman, esta competición reúne a los mejores atletas del mundo.

El programa incluye 3 distancias el domingo (Half, Medium, Short), una carrera campo a través en formato S el sábado y una novedad: el relevo (400 m de natación, 10 km de bicicleta (BTT, Gravel, VTC) y 4 km de carrera a pie).

Dieser Wettkampf wird vom Altriman Triathlon Club organisiert und bringt die besten Athleten der Welt zusammen.

Auf dem Programm stehen 3 Distanzen am Sonntag (Half, Medium, Short), ein Cross im Format S am Samstag und eine Neuheit: die Staffel (400 Meter Schwimmen, 10 km Radfahren (Mountainbike, Gravel, VTC) und 4 km Laufen).

