Portes ouvertes au Fort de Varois Promenade du Fort de Varois Varois-et-Chaignot, 16 septembre 2023, Varois-et-Chaignot.

Portes ouvertes au Fort de Varois 16 et 17 septembre Promenade du Fort de Varois Entrée libre

Le Fort de Varois, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2007, a été construit après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. Il fait partie d’un rideau défensif pensé par le général Séré de Rivières et a été spécifiquement construit pour protéger la route de Dijon vers l’est. Sa construction est datée entre 1877 à 1880.

Depuis 2022, le fort est entre les mains de passionnés qui portent un chantier de rénovation dans l’objectif de l’ouvrir progressivement au public.

L’association Les Amis du Fort de Varois vous invitent à découvrir le fort, le chantier qui y est actuellement mené, ainsi que la jolie forêt qui l’entoure. Les membres de l’association seront présents pour vous raconter son histoire, et vous délivrer quelques-uns de ses secrets !

Promenade du Fort de Varois Promenade du Fort de Varois Varois-et-Chaignot 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://fortdevarois.fr/ https://www.instagram.com/fort_de_varois/ Le Fort de Varois, inscrit aux monuments historiques depuis 2007, a été construit après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. Il fait partie d’un rideau défensif, pensé par le général Séré de Rivières et a été spécifiquement construit pour protéger la route de Dijon vers l’est. Sa construction est datée entre 1877 à 1880.

Depuis 2022, le fort est entre les mains de passionnés qui portent un chantier de rénovation dans l’objectif de l’ouvrir progressivement au public. parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Fort de Varois