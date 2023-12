30e bourse aux cartes postales, timbres et vieux papiers Promenade du Bras d’Or Aubagne, 1 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Le Club Cartophile Aubagnais organise sa traditionnelle bourse annuelle à la Carte Postale, timbres, monnaies et vieux papiers..

2024-01-28 09:00:00 fin : 2024-01-28 18:00:00. .

Promenade du Bras d’Or Salle du Bras d’Or

Aubagne 13784 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Club Cartophile Aubagnais organizes its traditional annual bourse of postcards, stamps, coins and old papers.

El Club Cartophile Aubagnais organiza su tradicional feria anual de tarjetas postales, sellos, monedas y papeles antiguos.

Der Club Cartophile Aubagnais organisiert seine traditionelle jährliche Börse für Postkarten, Briefmarken, Münzen und Altpapier.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile