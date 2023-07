Fête Champêtre Promenade du Bourillon Marcilly-en-Villette, 23 juillet 2023, Marcilly-en-Villette.

Marcilly-en-Villette,Loiret

L’Association St Etienne vous invite à sa Fête Champêtre sur la Promenade du Bourillon à Marcilly-en-Villette aux Portes de Sologne.

En famille ou entre amis.

Venez nombreux et profiter d’un moment festif et champêtre !.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 19:00:00. EUR.

Promenade du Bourillon

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire



The Association St Etienne invites you to its Fête Champêtre on the Promenade du Bourillon in Marcilly-en-Villette at the Portes de Sologne.

With family or friends.

Come one, come all and enjoy a festive, country-style event!

La Asociación St Etienne le invita a su Fête Champêtre en el Promenade du Bourillon de Marcilly-en-Villette, en las Portes de Sologne.

En familia o con amigos.

Vengan todos y disfruten de un evento festivo y campestre

Die Association St Etienne lädt Sie zu ihrem Fête Champêtre auf der Promenade du Bourillon in Marcilly-en-Villette an den Toren der Sologne ein.

Mit der Familie oder mit Freunden.

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen festlichen und ländlichen Moment!

Mise à jour le 2023-07-08 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN