Ciné-remparts : Là-haut Samedi 19 août, 21h30 Promenade du Boulevard du Nord Gratuit

Le Boulevard du Nord se transforme cette année encore en une gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert. Les 22 juillet, 5 août et 19 août, des films seront projetés au pied des remparts.

Et avant la séance, profitez du Bus Dé’tourné, un bar à jeux nomade qui vous permet de jouer gratuitement à des jeux de société et propose une cuisine groumande et de saison. Retrouvez ce bus anglais avec sa terrasse installé place du Marché au Bois, entre 18h30 et 22h aus mêmes dates que les cinés.

N’hésitez pas à apporter vos couvertures, plaids, coussins.

Synopsis du film :

Carl Fredricksen, un vendeur de ballons à la retraite, est prêt pour sa dernière chance de s’envoler. Il attache des milliers de ballons à sa maison et se dirige vers le monde perdu de ses rêves d’enfant. Mais, à son insu, Carl embarque Russell, un garçon de 8 ans là au mauvais endroit au mauvais moment. Ce duo improbable va se faire de nouveaux amis, comme Doug, un chien avec un collier spécial qui lui permet de parler, et Kevin, un oiseau qui ne peut pas voler. Carl réalise vite que les plus grandes aventures de la vie ne sont pas celles qu’on croit. (source : Allociné)

Durée : 1h35

Gratuit, ouvert, à tous sans réservation

Infos au 02 40 15 60 40

Annulation en cas de pluie.

Promenade du Boulevard du Nord Boulevard du Nord Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T21:30:00+02:00 – 2023-08-19T23:15:00+02:00

