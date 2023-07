Ciné-remparts : E.T. l’extra-terrestre Promenade du Boulevard du Nord Guérande, 5 août 2023, Guérande.

Le Boulevard du Nord se transforme cette année encore en une gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert. Les 22 juillet, 5 août et 19 août, des films seront projetés au pied des remparts.

Et avant la séance, profitez du Bus Dé’tourné, un bar à jeux nomade qui vous permet de jouer gratuitement à des jeux de société et propose une cuisine groumande et de saison. Retrouvez ce bus anglais avec sa terrasse installé place du Marché au Bois, entre 18h30 et 22h aus mêmes dates que les cinés.

N’hésitez pas à apporter vos couvertures, plaids, coussins.

Synopsis du film :

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa soeur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète.

(source : Allociné )

Durée : 2h

Gratuit, ouvert, à tous sans réservation

Infos au 02 40 15 60 40

Annulation en cas de pluie.

Promenade du Boulevard du Nord Guérande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T22:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

Guérande parenthèses guérandaises