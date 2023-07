Mardi sportif Promenade du Boulevard du Nord Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Mardi sportif Promenade du Boulevard du Nord Guérande, 25 juillet 2023, Guérande. Mardi sportif Mardi 25 juillet, 17h00 Promenade du Boulevard du Nord Gratuit Une belle occasion de pratiquer la pétanque et de s’initier au judo, le temps d’une soirée.

Boulevard du Nord, à côté de la porte Saint-Michel de 17h à 19h – gratuit Promenade du Boulevard du Nord Boulevard du Nord Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240156040 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T17:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00

