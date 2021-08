Lens Musée du Louvre-Lens Lens, Pas-de-Calais Promenade déssinée Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Accompagné de Matthias, artiste fondateur de la Graffisterie, et de Cécile guide conférencière, parcourez le magnifique Parc du Lourve-Lens avec votre carnet de croquis. Matthias vous donnera les clés et les techniques pour réaliser vos dessins d’architecture. Quoi de mieux que l’architecture du Louvre-Lens et son parc paysager pour vous initiez au dessin. Visite gratuite, matériel fourni (carnet de croquis, crayon à parpier…). Places limitées, réservation obligatoire. Rdv à l’entrée Loos-en-Gohelle du Louvre-Lens. L’atelier se terminant au musée, les participant sont soumis à la présentation d’un pass sanitaire.

Gratuit sur réservation, places limitées

Art(terrils)thérapie: le dessin vecteur de découverte et de bien-être

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00

