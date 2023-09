Equidays – Balade en calèche Promenade des Planches Trouville-sur-Mer, 24 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Montez à bord d’une calèche pour une balade de 15 minutes dans la ville de Trouville-sur-Mer.

Paiement sur place et sans réservation.

Départ devant l’entrée de la plage (face au petit train).

Mardi 2023-10-24 15:00:00 fin : 2023-10-25 18:00:00. .

Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Climb aboard a horse-drawn carriage for a 15-minute ride through the town of Trouville-sur-Mer.

Payment on site, no reservation required.

Departure from in front of the beach entrance (opposite the little train)

Suba a bordo de un coche de caballos para dar un paseo de 15 minutos por Trouville-sur-Mer.

Pago in situ y sin reserva previa.

Salida frente a la entrada de la playa (frente al trenecito)

Steigen Sie an Bord einer Pferdekutsche für eine 15-minütige Fahrt durch die Stadt Trouville-sur-Mer.

Bezahlung vor Ort und ohne Reservierung.

Abfahrt vor dem Eingang zum Strand (gegenüber dem kleinen Zug)

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité