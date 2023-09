Exposition de photographies – ZUZANNA LUPA Promenade des Planches Trouville-sur-Mer, 23 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

À l’occasion des Equidays, venez découvrir une exposition de Zuzanna LUPA à l’Hôtel de Ville de Trouville-sur-Mer !

Venez découvrir son œil de photographe et son talent pour capter toute la beauté du monde équestre..

2023-10-23 09:00:00 fin : 2023-10-23 17:00:00. .

Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



For the Equidays, come and discover an exhibition by Zuzanna LUPA at Trouville-sur-Mer Town Hall!

Come and discover her photographic eye and her talent for capturing the beauty of the equestrian world.

Para los Equidays, ¡venga a descubrir una exposición de Zuzanna LUPA en el Ayuntamiento de Trouville-sur-Mer!

Descubra su ojo fotográfico y su talento para captar la belleza del mundo ecuestre.

Entdecken Sie anlässlich der Equidays eine Ausstellung von Zuzanna LUPA im Rathaus von Trouville-sur-Mer!

Entdecken Sie ihr fotografisches Auge und ihr Talent, die ganze Schönheit der Pferdewelt einzufangen.

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité