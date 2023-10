ATELIERS CRÉATIFS DE MARIE Promenade des Planches Trouville-sur-Mer, 23 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Une création différente sur le thème du printemps à chaque séance. Par l’association Les Mains Libre du 9.

> LUNDI 23 OCTOBRE

Réalisation d’une lanterne monstre.

Séances à 10 h, 11 h 15, 15 h et 16 h 15. Pour les 4/12 ans.

> MARDI 24 OCTOBRE

Réalisation d’un arbre Halloween

Séances à 10 h, 11 h 15, 15 h et 16 h 15. Pour les 4/12 ans.

> MERCREDI 25 OCTOBRE

Réalisation d’un cadre photo Halloween avec photo de l’enfant

Séances à 10 h, 11 h 15, 15 h et 16 h 15. Pour les 4/12 ans.

> JEUDI 26 OCTOBRE

Réalisation d’un photophore paysage.

Séances à 10 h, 11 h 15, 15 h et 16 h 15. Pour les 4/12 ans.

> VENDREDI 27 OCTOBRE

Fabrication d’une marionnette sorcière

Séances à 10 h, 11 h 15, 15 h et 16 h 15. Pour les 4/12 ans.

Infos pratiques :

– Tarif : 14 €

– Salle JSL, entrée face aux trampolines

– Tél. : 06 60 96 94 01.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 . .

Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



A different creation on the theme of spring at each session. By the association Les Mains Libre du 9.

> MONDAY, OCTOBER 23

Making a monster lantern.

Sessions at 10 am, 11.15 am, 3 pm and 4.15 pm. For ages 4/12.

> TUESDAY, OCTOBER 24

Making a Halloween tree

Sessions at 10 a.m., 11.15 a.m., 3 p.m. and 4.15 p.m. For ages 4/12.

> WEDNESDAY, OCTOBER 25

Halloween photo frame with child?s photo

Sessions at 10 a.m., 11.15 a.m., 3 p.m. and 4.15 p.m. For ages 4/12.

> THURSDAY, OCTOBER 26

Making a landscape candle jar.

Sessions at 10 am, 11.15 am, 3 pm and 4.15 pm. For ages 4/12.

> FRIDAY, OCTOBER 27

Making a witch puppet

Sessions at 10 am, 11.15 am, 3 pm and 4.15 pm. For ages 4/12.

Practical info :

– Price: 14?

– Salle JSL, entrance opposite the trampolines

– Tel: 06 60 96 94 01

Una creación diferente sobre el tema de la primavera en cada sesión. A cargo de la asociación Les Mains Libre du 9.

> LUNES 23 DE OCTUBRE

Creación de un farolillo monstruoso.

Sesiones a las 10h, 11h15, 15h y 16h15. Para niños de 4 a 12 años.

> MARTES 24 DE OCTUBRE

Creación de un árbol de Halloween

Sesiones a las 10h, 11h15, 15h y 16h15. Para niños de 4 a 12 años.

> MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE

Realización de un marco de fotos de Halloween con una foto del niño

Sesiones a las 10h, 11h15, 15h y 16h15. Para niños de 4 a 12 años.

> JUEVES 26 DE OCTUBRE

Realización de un tarro de velas paisaje.

Sesiones a las 10h, 11h15, 15h y 16h15. Para niños de 4 a 12 años.

> VIERNES 27 DE OCTUBRE

Creación de una marioneta bruja

Sesiones a las 10h, 11h15, 15h y 16h15. Para niños de 4 a 12 años.

Información práctica:

– Precio: 14?

– Sala JSL, entrada frente a las camas elásticas

– Teléfono: 06 60 96 94 01

In jeder Sitzung eine andere Kreation zum Thema Frühling. Von der Vereinigung Les Mains Libre vom 9.

> MONTAG, DEN 23. OKTOBER

Herstellung einer Monsterlaterne.

Sitzungen um 10 Uhr, 11.15 Uhr, 15 Uhr und 16.15 Uhr. Für Kinder von 4 bis 12 Jahren.

> DIENSTAG, 24. OKTOBER

Basteln eines Halloween-Baums

Sitzungen um 10.00, 11.15, 15.00 und 16.15 Uhr. Für 4/12-Jährige.

> MITTWOCH, 25. OKTOBER

Basteln eines Halloween-Bilderrahmens mit Kinderfoto

Sitzungen um 10:00, 11:15, 15:00 und 16:15 Uhr. Für 4/12-Jährige.

> DONNERSTAG, 26. OKTOBER

Basteln eines Windlichts für die Landschaft.

Sitzungen um 10 Uhr, 11.15 Uhr, 15 Uhr und 16.15 Uhr. Für 4/12-Jährige.

> FREITAG, 27. OKTOBER

Herstellung einer Hexenmarionette

Sitzungen um 10 Uhr, 11.15 Uhr, 15 Uhr und 16.15 Uhr. Für 4- bis 12-Jährige.

Praktische Informationen :

– Preis: 14 ?

– Saal JSL, Eingang gegenüber den Trampolinen

– Tel.: 06 60 96 94 01

Mise à jour le 2023-10-04 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité