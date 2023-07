LIRE À LA MER Promenade des Planches Trouville-sur-Mer, 11 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Pendant les vacances d’été, retrouvez sur la plage une extension de la Bibliothèque Municipale !

Cabine « bibliothèque » installée sur la plage avec transat pour lire tout en prenant un bain de soleil.

Consultation libre et gratuite de livres sur place.

Séances quotidiennes de « L’heure du conte » à 16 h..

2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-07-11 18:30:00. .

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



During the summer vacations, you’ll find an extension of the Municipal Library on the beach!

A « library » cabin on the beach, with deckchairs for sunbathing and reading.

Free consultation of books on site.

Daily story time at 4 p.m.

Durante las vacaciones de verano, ¡en la playa hay una extensión de la Biblioteca Municipal!

Una cabaña « biblioteca » en la playa con una tumbona para leer y tomar el sol.

Consulta gratuita de libros in situ.

Cuentacuentos diario a las 16 h.

Während der Sommerferien finden Sie am Strand eine Erweiterung der Stadtbibliothek!

Am Strand aufgestellte « Bibliothek »-Kabine mit Liegestuhl zum Lesen während des Sonnenbadens.

Freie und kostenlose Konsultation von Büchern vor Ort.

Tägliche « Märchenstunde » um 16 Uhr.

