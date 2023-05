Course des garçons de café Promenade des Planches, 21 juin 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Venez assister à cette course peu commune ! Rendez-vous le 21 juin pour la course des garçons de café !

Le principe ? Un parcours de plus de 2km, un plateau rempli… Et aller le plus vite possible sans rien faire tomber !

Au programme, deux courses :

– 14h : course des enfants sur les Planches de Trouville-sur-Mer

– 16h : course des garçons de café (réservée aux professionnels) de la Presqu’île de Deauville aux Planches de Trouville-sur-Mer

– 16h45 : Remise des prix

Les bénéfices seront reversés aux pupilles des sapeurs-pompiers.

Tarifs : 2€/enfant — 10€/adulte (uniquement les professionnels)

Inscriptions auprès du Bistrot Marcèle (89 Rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer).

2023-06-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Come and watch this unusual race! See you on June 21 for the Coffee Boys Race!

The principle? A course of more than 2km, a filled tray? And go as fast as possible without dropping anything!

On the program, two races:

– 2pm: children’s race on the boards of Trouville-sur-Mer

– 4:00 pm: waiters’ race (reserved for professionals) from the Deauville peninsula to the Trouville-sur-Mer boards

– 16h45 : Prize giving

The benefits will be donated to the wards of the firemen.

Prices : 2?/child ? 10?/adult (only professionals)

Registration at the Bistrot Marcèle (89 Rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer)

¡Venga a presenciar esta insólita carrera! Nos vemos el 21 de junio en la carrera de camareros

¿El principio? Un recorrido de más de 2 km, una bandeja llena.. ¡E ir lo más rápido posible sin dejar caer nada!

En el programa, dos carreras:

– 14 h: carrera de niños en las tablas de Trouville-sur-Mer

– 16.00 h: carrera de camareros (reservada a los profesionales) desde la península de Deauville hasta las tablas de Trouville-sur-Mer

– 16.45 h: entrega de premios

Los beneficios se donarán a las salas del cuerpo de bomberos.

Precios: 2?/niño ? 10?/adulto (sólo profesionales)

Inscripciones en el Bistrot Marcèle (89 Rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer)

Seien Sie bei diesem ungewöhnlichen Rennen dabei! Wir sehen uns am 21. Juni beim Kellnerrennen!

Was ist das Prinzip? Eine Strecke von mehr als 2 km, ein gefülltes Tablett? Und so schnell wie möglich laufen, ohne etwas fallen zu lassen!

Auf dem Programm stehen zwei Rennen:

– 14 Uhr: Kinderrennen auf den Planches in Trouville-sur-Mer

– 16 Uhr: Rennen der Kellner (nur für Profis) von der Halbinsel Deauville zu den Planches von Trouville-sur-Mer

– 16.45 Uhr: Preisverleihung

Die Erlöse gehen an die « pupilles des sapeurs-pompiers » (Feuerwehrpupillen).

Preise: 2?/Kind ? 10?/Erwachsener (nur für Berufstätige)

Anmeldungen beim Bistrot Marcèle (89 Rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer)

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité