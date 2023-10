Stage de skateboard intensif Promenade des Crèmeries Chamonix-Mont-Blanc, 23 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Stage de skateboard pour les enfants, 1H par jour pendant 5 jours..

2023-10-23 09:00:00 fin : 2023-10-27 18:00:00. EUR.

Promenade des Crèmeries Skatepark

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Skateboarding course for children, 1 hour a day for 5 days.

Curso de monopatín para niños, 1 hora al día durante 5 días.

Skateboardkurs für Kinder, 1H pro Tag an 5 Tagen.

Mise à jour le 2023-10-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc