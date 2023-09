90’s girls challenge 3 Promenade des Crèmeries Chamonix-Mont-Blanc, 15 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Initiations skateboard pour les femmes, filles, toutes générations confondues et challenge réservé aux skateuses. Public de tout genre.

2023-10-15 11:00:00 fin : 2023-10-15 16:30:00. .

Promenade des Crèmeries Skatepark

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Skateboard initiations for women and girls of all generations, and a challenge reserved for female skateboarders. Audiences of all kinds

Iniciación al monopatín para mujeres y niñas de todas las edades, y un desafío reservado a las patinadoras. Público de todo tipo

Skateboard-Einführungen für Frauen, Mädchen, alle Generationen und Challenge nur für Skateboarderinnen. Publikum aller Art

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc