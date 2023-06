CUDA JAM Promenade des Crèmeries Chamonix-Mont-Blanc, 18 juin 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Événement régional, compétition de skateboard au skatepark de chamonix, organisé chaque année

Catégorie -16 et +16, fille et garçons

Best tricks, king of the bowl

Lots à gagner, participation des commerces de chamonix

Début a 10h, fin 18h.

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

Promenade des Crèmeries Skatepark

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Regional event, skateboard competition at chamonix skatepark, organized every year

Category -16 and +16, girls and boys

Best tricks, king of the bowl

Prizes to be won, participation of chamonix businesses

Starts at 10am, finishes at 6pm

Evento regional, competición de monopatín en el skatepark de chamonix, organizado cada año

Categorías -16 y +16, chicas y chicos

Mejores trucos, rey del bowl

Premios a ganar, participación de empresas de chamonix

Inicio a las 10h, fin a las 18h

Regionale Veranstaltung, Skateboard-Wettbewerb im Skatepark von Chamonix, wird jedes Jahr organisiert.

Kategorie -16 und +16, Mädchen und Jungen.

Best tricks, king of the bowl

Preise zu gewinnen, Teilnahme der Geschäfte von chamonix.

Beginn um 10 Uhr, Ende um 18 Uhr

