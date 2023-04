Championnat régional de skateboard Bowl Promenade des Crèmeries Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Championnat régional de skateboard Bowl Promenade des Crèmeries, 29 avril 2023, Chamonix-Mont-Blanc. Championnat régional de Bowl – de 16 ans/+de 16 ans, épreuve qualificative pour les Championnats de France de skateboard..

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-29 19:00:00. EUR.

Promenade des Crèmeries Skatepark

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Regional Bowl Championship – 16 years old/over 16 years old, qualifying event for the French Skateboard Championships. Campeonato Regional de Bowl – 16 años/mayores de 16 años, prueba clasificatoria para los Campeonatos de Francia de Skateboard. Regionale Bowl-Meisterschaft – von 16 Jahren/über 16 Jahren, Qualifikationsrunde für die französischen Skateboard-Meisterschaften. Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Détails Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Promenade des Crèmeries Adresse Promenade des Crèmeries Skatepark Ville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie Lieu Ville Promenade des Crèmeries Chamonix-Mont-Blanc

Promenade des Crèmeries Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamonix-mont-blanc/

Championnat régional de skateboard Bowl Promenade des Crèmeries 2023-04-29 was last modified: by Championnat régional de skateboard Bowl Promenade des Crèmeries Promenade des Crèmeries 29 avril 2023 Promenade des Crèmeries Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie