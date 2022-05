Promenade des Arts Le Fleix Le Fleix Catégories d’évènement: Dordogne

LE FLEIX

Promenade des Arts Le Fleix, 12 juin 2022, Le Fleix. Promenade des Arts Le Fleix

2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12 17:00:00

Le Fleix Dordogne Le Fleix Deuxième édition de la Promenade des Arts, dans le quartier ancien du village du Fleix. En cas de mauvais temps, l’exposition se tiendra dans la salle des fêtes.

Au programme : peintures, sculptures et photos en plein air.

Cet événement est organisé par Les Petits Strapontins. Deuxième édition de la Promenade des Arts, dans le quartier ancien du village du Fleix. +33 6 26 69 12 62 Deuxième édition de la Promenade des Arts, dans le quartier ancien du village du Fleix. En cas de mauvais temps, l’exposition se tiendra dans la salle des fêtes.

Au programme : peintures, sculptures et photos en plein air.

Cet événement est organisé par Les Petits Strapontins. Les Petits Strapontins

Le Fleix

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, LE FLEIX Autres Lieu Le Fleix Adresse Ville Le Fleix lieuville Le Fleix Departement Dordogne

Le Fleix Le Fleix Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-fleix/

Promenade des Arts Le Fleix 2022-06-12 was last modified: by Promenade des Arts Le Fleix Le Fleix 12 juin 2022 Dordogne Le Fleix

Le Fleix Dordogne