Nord Course d’orientation Promenade des Amoureux Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai. Course d’orientation 16 et 17 septembre Promenade des Amoureux Réservation indispensable auprès de Cambrésis Tourisme. La promenade des amoureux est un tout nouveau chemin aménagé sur les bords de l’Escaut. En famille ou en équipe, soyez les plus rapides à terminer la course d’orientation ! En cherchant les différentes balises cachées pour l’occasion, vous en apprendrez davantage sur ce nouvel espace et sur les anciennes fortifications qui s’y trouvaient il y a plus de cent ans. Promenade des Amoureux rue de l’Escaut, 59400 Cambrai Cambrai 59400 Vieux Cambrai Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-cambresis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

© Ville d'art et d'histoire de Cambrai
Promenade des Amoureux
rue de l'Escaut, 59400 Cambrai
latitude longitude 50.177104;3.224247

