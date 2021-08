Aixe-sur-Vienne Château de Losmonerie AIXE SUR VIENNE, Haute-Vienne Promenade-dégustation de framboises au château de Losmonerie Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne Catégories d’évènement: AIXE SUR VIENNE

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Losmonerie

### Promenade-dégustation de notre collection de framboises au château de Losmonerie. Promenez-vous et dégustez notre collection de framboises – 4000 pieds avec 100 variétés ce qui en fait la plus grande collection de France. [https://youtu.be/aZuL_AC9UnM](https://youtu.be/aZuL_AC9UnM)

4€. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

