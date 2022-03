Promenade découverte du Parc Meissonier Parc Meissonier Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Yvelines

Promenade découverte du Parc Meissonier Parc Meissonier, 4 juin 2022, Poissy. Promenade découverte du Parc Meissonier

Parc Meissonier, le samedi 4 juin à 14:30

A la découverte du Parc Meissonier de Poissy ——————————————– ### Au cours d’une agréable promenade, le parc Meissonier vous dévoile ses secrets. En compagnie d’un guide et d’un agent des Espaces verts de la Ville de Poissy en charge de l’entretien du parc, venez découvrir l’histoire de ce jardin classé, ancienne propriété du prieuré royal Saint-Louis, ainsi que la variété des essences qui le compose.

Gratuit, réservation obligatoire, Visite limitée à 20 personnes

Au cours d’une agréable promenade, venez découvrir l’histoire de ce parc classé, ancienne propriété du prieuré royal Saint-Louis de Poissy, ainsi que la variété des essences qui le composent. Parc Meissonier Allée Anne de Marquets 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poissy, Yvelines Autres Lieu Parc Meissonier Adresse Allée Anne de Marquets 78300 Poissy Ville Poissy lieuville Parc Meissonier Poissy Departement Yvelines

Parc Meissonier Poissy Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poissy/

Promenade découverte du Parc Meissonier Parc Meissonier 2022-06-04 was last modified: by Promenade découverte du Parc Meissonier Parc Meissonier Parc Meissonier 4 juin 2022 Parc Meissonier Poissy Poissy

Poissy Yvelines