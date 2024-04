Promenade découverte du parc du château de Chazoux Château de Chazoux Hurigny, vendredi 31 mai 2024.

Promenade découverte du parc du château de Chazoux À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », partez à la découverte du parc à l’anglaise, de son bois de buis aux chênes bicentenaires et sa cour des orangers. 31 mai – 2 juin Château de Chazoux Entrée libre avec réservation préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », partez à la découverte du parc à l’anglaise, de son bois de buis aux chênes bicentenaires et sa cour des orangers.

Il sera possible de pique-niquer. Une dégustation des vins du domaine vous sera proposée.

Château de Chazoux 1828 route de Macon, Hurigny, 71870 Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 07 05 32 23 http://chateaudechazoux.fr [{« type »: « email », « value »: « chdelachapelle@gmail.com »}] Propriété de la même famille depuis 1850, le château de Chazoux et son parc sont au cœur d’un domaine agricole et viticole de 80 hectares. Le parc a été remanié en 1878 par le grand paysagiste lyonnais Gabriel Luizet. Une orangerie et des serres ont été construites à cette même époque. Un parking est disponible sur place.

© Pilarschacher