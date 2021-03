PROMENADE DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES, 13 mars 2021-13 mars 2021, Beaupréau-en-Mauges.

PROMENADE DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 2021-03-13 10:00:00 – 2021-03-13

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges

8 8 EUR Vanessa propose aux adhérents de ZD en Mauges une promenade découverte des plantes sauvages comestibles et nous proposera des recettes. Si le contexte est favorable et que le temps s’y prête, la matinée sera poursuivie par un pique-nique et par un atelier de confection à partir de la récolte matinale.

Le lieu précis de la promenade sera communiqué par mail aux participants.

L’association ZD en Mauges propose d’autres ateliers réservés aux adhérents tout au long de l’année : ateliers couture, fabrication de produits cosmétiques, ménagers, etc maison, rencontres mensuelles…

Respect des gestes barrières et mesures en vigueur

reservations@zdenmauges.fr https://zdenmauges.fr/

