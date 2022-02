Promenade-découverte des peintures de Pierre Rapeau Champs-Romain Champs-Romain Catégories d’évènement: Champs-Romain

Champs-Romain Dordogne EUR Promenade-découverte des peintures de Pierre Rapeau, animée par Jaumeta Beauzetie

L’artiste Pierre Rapeau, « peintre sur paysage » avait illustré la Révolte d’Abjat de 1640 sur le lieu même où se déroulait la « légende des cloches » collectée par Jaumeta Beauzetie auprès des habitants de Champs-Romain et d’Abjat. (Recueil édité par l’Union Occitana « Camille Chabaneau »)…

Se munir de bonnes chaussures de marche. Gratuit.

