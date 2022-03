Promenade découverte à vélo gratuite en forêt de Saint-Cucufa Place de la gare de Marly le Roi, 27 mars 2022, Marly-le-Roi.

Promenade découverte à vélo gratuite en forêt de Saint-Cucufa

Place de la gare de Marly le Roi, le dimanche 27 mars à 09:30

[Toutes les informations](https://mdb-idf.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-27-03-sortie-foret-de-saint-cucufa.pdf) Le Collectif Vélo Saint-Germain-Boucles-de-Seine organise sa promenade traditionnelle de printemps conviviale avec pique-nique au bord de l’étang de la forêt de Saint-Cucufa. Pour s’y rendre, plusieurs cortèges convergeront jusqu’au chemin de halage sous le pont routier à Rueil-Malmaison.Départ groupé ensuite à travers le parc urbain de Rueil, jusqu’au coeur de la forêt pour y pique-niquer.C’est un endroit paisible, qui enchantera les amoureux de la nature et de la tranquillité.Le retour se fera par le Bois-Préau et le château de la Malmaison. Distances aller/retour à partir de : * Argenteuil 35km * Maisons-Laffitte 35km * Saint Germain 35km * Marly le Roi/L’Etang 30km (retour par les coteaux) * Louveciennes 20km (retour par les coteaux) INFOS PRATIQUES / CONSEILS Le parcours nécessite un vélo en bon état (pneus bien gonflés…) N’oubliez pas d’emporter une chambre à air de rechange. Gilet fluo et casque conseillés. Eviter les vélos de course … Prenez de l’eau, des aliments énergétiques et un pique-nique. Age minimum conseillé : 12 ans Assurance individuelle pour les non adhérents. RDV avec les accompagnateurs Soyez à l’heure (d’été) … 9h45 Marly le Roi, place de la gare 10h00 L’Etang la Ville, Carrefour City 10h30 Louveciennes, place de la gare 10h30 Argenteuil, devant la Mairie 11h00 Colombes, halage sous le pont de Bezons 9h45 Maisons-Laffitte sur le rond-point du pont devant le château 10h00 Sartrouville, square de la gare, place des fusillés 10h30 Houilles, devant la Mairie 10h00 Saint-Germain, devant le château, face à la station RER 10h30 Le Pecq, chemin de halage sous pont routier 11h00 Croissy, chemin de halage sous le pont routier 11h30 Rueil halage sous le pont routier 12h30 Etang de Saint-Cucufa

Le Collectif Vélo Saint-Germain-Boucles-de-Seine organise sa promenade traditionnelle de printemps conviviale avec pique-nique au bord de l’étang de la forêt de Saint-Cucufa.

Place de la gare de Marly le Roi Marly le Roi, place de la gare Marly-le-Roi Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T09:30:00 2022-03-27T17:00:00