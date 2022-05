Promenade Découverte

Promenade Découverte, 18 août 2022, . Promenade Découverte

2022-08-18 09:15:00 – 2022-08-18 12:00:00 EUR 5 5 Le Comité d’Animation vous propose une visite guidée de la station de Vieux Boucau. Jean-René Coutarel, notre guide touristique local, vous fera découvrir sa passion pour la faune, la flore et l’histoire de son village, ponctués d’anecdotes.

“Cap sur la station de Vieux-Boucau”

Marche à la portée de tous (5km). Départ 9h30 (RV 9h15) Le Comité d’Animation vous propose une visite guidée de la station de Vieux Boucau. Jean-René C, notre guide touristique local, vous fera découvrir sa passion pour la faune, la flore et l’histoire de son village, ponctués d’anecdotes. Le Comité d’Animation vous propose une visite guidée de la station de Vieux Boucau. Jean-René Coutarel, notre guide touristique local, vous fera découvrir sa passion pour la faune, la flore et l’histoire de son village, ponctués d’anecdotes.

“Cap sur la station de Vieux-Boucau”

Marche à la portée de tous (5km). Départ 9h30 (RV 9h15) dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville