le samedi 18 septembre

### Visite commentée des fresques street art autour de l’institut du thermalisme. Depuis trois ans, dans le cadre du festival “Muralis”, l’association Kalos, soutenue par la ville de Dax, invite des artistes internationaux à investir des murs et façades pour réaliser des fresques de street art. Une promenade au départ de la fontaine d’eau chaude vous fera découvrir quelqu’unes de ces oeuvres monumentales.

Gratuit. Inscription du 13 au 17 septembre. Dans la limite des jauges autorisées.

Fontaine Chaude Place de la Fontaine Chaude, 40100 Dax

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

